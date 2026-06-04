Weltraumfirma: SpaceX will bei Rekord-Börsengang 75 Milliarden Dollar holen

Die Weltraumfirma SpaceX von Tech-Milliardär Elon Musk macht nicht besonders viel Umsatz und steckt tief in den roten Zahlen. Dennoch ist sie auf dem Weg zum bisher größten Börsengang.
Austin - Elon Musks Weltraumfirma SpaceX will bei ihrem Rekord-Börsengang rund 75 Milliarden US-Dollar einnehmen. Mit einem Ausgabepreis von 135 Dollar strebt das verlustreiche Unternehmen aus dem Stand eine Gesamtbewertung von nahezu 1,8 Billionen Dollar an. Musks Vermögen dürfte mit dem Börsengang - zumindest auf dem Papier - die Marke von einer Billion Dollar überschreiten.