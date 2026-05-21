Weltraumfirma: Musks SpaceX will mit Milliardenverlusten an die Börse

Elon Musks Weltraumfirma SpaceX plant Berichten zufolge einen Mega-Börsengang. Doch die vom Tech-Milliardär kontrollierte Firma macht nicht besonders viel Umsatz - und steckt tief in roten Zahlen.
Austin - Vor dem geplanten Rekord-Börsengang von SpaceX zeigen frisch veröffentlichte Zahlen, dass die Weltraumfirma von Tech-Milliardär Elon Musk Milliardenverluste schreibt. So gab es im vergangenen Jahr rote Zahlen von rund 4,94 Milliarden Dollar bei einem Umsatz von 18,67 Milliarden Dollar (16 Milliarden Euro). Ein Grund für das Minus sind die hohen Kosten für die Entwicklung der großen Rakete Starship.