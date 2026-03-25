Über eine Aktienplatzierung von Elon Musks Weltraumfirma SpaceX wurde schon lange spekuliert. Jetzt gibt es Hinweise darauf, dass dem Tech-Milliardär ein Mega-Börsengang vorschwebt.

Austin - Elon Musks Weltraumfirma SpaceX will bei ihrem Börsengang Medienberichten zufolge einen Rekorderlös von bis zu 75 Milliarden Dollar einnehmen. Als Termin für die Aktienplatzierung werde der Juni angepeilt, schrieben die Website "The Information" und der Finanzdienst Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen.

SpaceX spielt mit seinen Raketen eine Schlüsselrolle für das amerikanische Raumfahrtprogramm. Das Unternehmen betreibt zudem den Satelliten-Internetdienst Starlink - und Musk brachte in SpaceX zuletzt auch seine KI-Firma xAI samt der Online-Plattform X ein.

Der neue Konzern wurde dabei laut Medienberichten insgesamt mit 1,25 Billionen Dollar bewertet. Bloomberg zufolge könnte SpaceX beim Börsengang eine Bewertung von mehr als 1,75 Billionen Dollar anstreben. Demnach würde zunächst nur ein kleinerer Teil der Aktien an die Börse gebracht.

SpaceX bekommt zugleich Konkurrenz von der Weltraumfirma Blue Origin des Amazon-Gründers Jeff Bezos. Musk kündigte für die Zukunft an, Rechenzentren für Künstliche Intelligenz in der Umlaufbahn aufbauen zu wollen.