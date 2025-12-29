Weltraum: Trau Dich! Wo man unerklärbare Himmelsphänomene melden kann

Sind wir allein? Diese Frage beschäftigt weltweit nicht nur Heerscharen von Wissenschaftlern. Meldungen über unidentifizierte Flugobjekte gibt es seit Jahrzehnten - was ist dran?
Würzburg - Es ist noch nicht lange her, da wurden Wissenschaftler, die sich mit Ufos und Außerirdischen beschäftigen, belächelt. Doch seit die US-Regierung im Juni 2021 bekanntgegeben hat, dass sie bislang keine Erklärungen für rund 140 Himmelserscheinungen aus den vergangenen zwei Jahrzehnten habe, kommt Bewegung in das Thema.