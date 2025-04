Weltraum-Mission: Drei chinesische Raumfahrer starten ins All

Drei chinesische Raumfahrer starten ins All

3 Die chinesischen Astronauten der Mission "Shenzhou 20" winken bei der Abschiedszeremonie vor dem Start. Sie sollen sechs Monaten auf Chinas Raumstation "Tiangong" leben. Foto: Andy Wong/AP/dpa

Zur Ablösung der bisherigen Crew auf Chinas Raumstation «Tiangong» sind drei chinesische Astronauten ins All gestartet. Dort sollen sie nun rund sechs Monate arbeiten.











Peking - Drei chinesische Astronauten sind an Bord der Raumkapsel "Shenzhou 20" ins All gestartet. Die Trägerrakete des Typs "Langer Marsch-2F" hob in der Wüste Gobi ab, wie im chinesischen Staatsfernsehen zu sehen war. Etwa 15 Minuten später, nach dem Erreichen des Orbits, entfaltete die Raumkapsel ihre Solarpanels. Die Bodenstation sprach von einem "erfolgreichen" Start.