Weltraum-Game als Serie: Roland Emmerich startet nächsten Sci-Fi-Hit

Der Meister der Sci-Fi-Blockbuster schlägt wieder zu: Roland Emmerich entwickelt eine TV-Serie basierend auf seinem eigenen Videospiel "Space Nation". Die düstere Story spielt in einem Sternensystem, in das sich die Menschheit nach der Vernichtung der Erde retten konnte.

Erst kam das Spiel, jetzt folgt die Serie: Hollywood-Regisseur Roland Emmerich (68) bleibt seiner großen Leidenschaft treu und schickt die Menschheit erneut ins Weltall. Diesmal nicht als Kinofilm, sondern als aufwendig produzierte TV-Serie. Das Besondere: Die Geschichte basiert auf seinem eigenen Videospiel "Space Nation Online", das erst vor wenigen Wochen veröffentlicht wurde.

Aliens zerstören die Erde

"Wir erzählen, wie Außerirdische zur Erde kommen und unseren Planeten dem Erdboden gleichmachen. Die wenigen Überlebenden müssen sich ein neues Zuhause in den Weiten des Alls suchen", verrät der "Independence Day"-Regisseur im Gespräch mit dem Branchenmagazin "Variety". Eine Geschichte, wie sie typischer für den deutschen Erfolgsregisseur nicht sein könnte. Schon in Filmen wie "Independence Day" oder "The Day After Tomorrow" zeigte er spektakulär den Untergang unserer Zivilisation.

Lesen Sie auch

Unabhängig bleiben ist das Ziel

Zusammen mit Produzent Marco Weber geht der 68-Jährige dabei einen ungewöhnlichen Weg: Die Serie soll unabhängig von den großen Streaming-Giganten entstehen. "Netflix, Amazon und Co. werden nicht die ersten Rechte bekommen", stellt Weber klar. "Höchstens für die Zweitverwertung kommen sie infrage." Stattdessen will das Team die Produktion durch eigene Mittel stemmen - unter anderem durch Einnahmen aus dem dazugehörigen Videospiel.

Mehr als nur eine Serie

Die TV-Show ist dabei nur ein Teil eines größeren Projekts. Emmerich hat gemeinsam mit Weber und den Spieleentwicklern Jerome Wu und Tony Tang eine eigene Firma gegründet: Space Nation Inc. "Wir wollen ein ganzes Universum erschaffen", erklärt Weber begeistert. Neben dem bereits erschienenen Spiel wurden auch schon animierte Kurzfilme produziert. Die Serie soll nun der nächste große Schritt werden.

Für Emmerich ist es nicht der erste Ausflug ins Seriengeschäft: Erst kürzlich beendete er die Dreharbeiten zu seinem Historien-Epos "Those About To Die" mit Oscarpreisträger Anthony Hopkins (86). Wann genau die Kameras für "Space Nation" zu rollen beginnen, steht noch nicht fest. Eines ist aber sicher: Die Fans des Katastrophen-Experten dürfen sich auf ein weiteres spektakuläres Weltraum-Abenteuer freuen.