Weltrangliste im Amateur-Golf: Helen Briem ist die neue Nummer eins

1 In diesem Jahr sammelte Helen Briem Erfolge im Golf wie andere Treuepunkte an der Supermarktkasse. Foto: Baumann/Alexander Keppler

Die Spielerin des Stuttgarter Golf-Clubs Solitude aus Mönsheim ist die erste Deutsche an der Spitze des World Amateur Golf Rankings. Der Wechsel der 18-Jährigen ins Profilager steht bevor.











Große Freude und stolze Zufriedenheit herrschte bei der Frauen-Mannschaft des Stuttgarter Golf-Clubs Solitude: Das Team von Trainer Heiko Burkhard hat sich für das Final-Four-Turnier um die deutsche Meisterschaft am 3./4. August in München qualifiziert – am letzten Spieltag der Bundesliga Süd siegten die Spielerinnen um Teamkapitänin Sophia Zeeb in Fürth. „Da haben wir dem Team von St. Leon-Rot noch einmal gezeigt, dass mit uns zu rechnen ist“, sagte Trainer Burkhard, „wir wollten diesen Spieltag unbedingt gewinnen.“