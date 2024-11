Weltpremiere von Red One: Dwayne Johnson und Lucy Liu sorgen in Berlin für Fan-Auflauf

Dwayne Johnson, Lucy Liu und Chris Evans - gleich drei große Hollywoodstars gaben sich am Sonntagabend in Berlin die Ehre. Zur Weltpremiere ihres neuen Films posierten sie in der deutschen Hauptstadt auf dem roten Teppich und sorgten damit für einen regelrechten Fan-Auflauf.

Der Hollywoodfilm "Red One - Alarmstufe Weihnachten" hat am Sonntagabend in Berlin Weltpremiere gefeiert. Dazu kamen auch die Stars der Actionkomödie: Dwayne Johnson (52), Lucy Liu (55) und Chris Evans (43) sorgten für einen großen Fan-Auflauf vor dem "UCI Luxe". Die Schauspielerin war in ihrem eleganten schwarzen Kleid der Hingucker des Abends - und "The Rock" genoss in wenigen Stunden so viel Hauptstadt-Feeling wie möglich.

Lucy Liu trug ein aufwendiges Kleid von Zuhair Murad, das mit einer riesigen Blume auf der Vorderseite die Blicke auf sich zog. Seite an Seite posierte sie gut gelaunt mit ihren Kollegen. Chris Evans hatte für die Premiere einen khakifarbenen Anzug und einen leuchtend blauen Rollkragenpullover gewählt und machte damit einen eher lässigen Eindruck.

Besuch im Borchardt und bei Madame Tussauds

Dwayne "The Rock" Johnson setzte in einem pflaumenfarbenen Maximantel und der dazu passenden Hose, die er mit einem kastanienbraunen Rollkragenpullover kombinierte, ein modisches Statement. Auf seiner Instagramseite gab der frühere Wrestler Einblicke in seinen Berlin-Besuch. So postete er sich nach der Landung am Flughafen und besuchte auch ein Gym. "Morgentraining hier in Berlin, bevor der Wahnsinn heute Abend beginnt", schrieb er zu einem Clip am Sonntagvormittag. "Bin weniger als 24 Stunden in Deutschland und ich bin wirklich bewegt von all der Liebe vom deutschen Volk. Danke, liebe euch zurück und wir sehen alle heute Abend bei unserer Premiere." Er speiste auch im Promi-Restaurant Borchardt und besuchte "einen gewissen kahlen tätowierten Kerl" bei Madame Tussauds.

In "Red One - Alarmstufe Weihnachten" wird der Weihnachtsmann entführt. Der Film kommt am 7. November in die deutschen Kinos.