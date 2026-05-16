Weltpremiere von Karma: Simone Ashley verzaubert Cannes in kirschroter Vintage-Robe

Hollywood-Glamour pur in Cannes: Bei der Weltpremiere von "Karma" erschien Simone Ashley in einer spektakulären kirschroten Archiv-Robe von Alexander McQueen. Das Kleid trugen zuvor bereits Cate Blanchett und Gisele Bündchen.
Schauspielstar Simone Ashley (31) hat beim Filmfestival in Cannes mit einem spektakulären Roten-Teppich-Look für Aufsehen gesorgt. Bei der Weltpremiere des Films "Karma" am Freitagabend erschien die "Der Teufel trägt Prada 2"-Darstellerin in einer kirschroten, opulenten Vintage-Robe.