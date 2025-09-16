Weltpremiere: „No Way Home“: T.C. Boyle erzählt von der Kluft, die eine kranke Gesellschaft spaltet

Vor ramponierter Naturkulisse inszeniert T.C. Boyle den Konflikt, der die USA auseinandertreibt, als vernichtendes Eifersuchtsdrama. Heilung nicht in Sicht.
Amerika ist krank. Zumindest der Ausschnitt, den der Protagonist von T.C. Boyles neuem Roman, „No way home“, zu Gesicht bekommt. Terrence ist Assistenzarzt in einer Klinik in Los Angeles. Tag für Tag flickt er Unfallopfer zusammen, behandelt die schwärenden Wunden Obdachloser, die man vom Bürgersteig aufgeklaubt hat, Nekrosen, Überdosen und Verletzlichkeiten aller Art bestimmen sein Tag- und allzuoft auch Nachtwerk. Als ihn die Nachricht vom Tod seiner Mutter erreicht, ist er gerade dabei, das Herz eines Adipösen zurück ins Leben zu massieren.