Weltpremiere in Südkorea: So sieht die neue elektrische C-Klasse von Mercedes aus

Die C-Reihe ist seit jeher ein klassischer Mittelklasse-Mercedes. Doch diesem Segment scheint das in Südkorea präsentierte Elektro-Modell zu entwachsen. Aus vielerlei Gründen.
Sie ist ein Mercedes-Symbol, in vielerlei Hinsicht. Zunächst einmal steht die neue vollelektrische C-Klasse für den internationalen Anspruch des Stuttgarter Konzerns. Man könnte sie die Auto gewordene Globalisierung nennen. Angefangen beim Produktionsort. Gebaut wird die Elektro-Limousine im ungarischen Mercedes-Werk Kecskemét und nicht wie der elektrische GLC in Bremen. Die Batterie wiederum kommt aus Kamenz in Sachsen. Und seine Weltpremiere feierte das Fahrzeug am Montag in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul.