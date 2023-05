1 Markus Schwarz (li.) und Matthias Becher bei den Aufnahmen Foto: Lichtgut/Rettig

Das Gazi-Stadion in Degerloch ist das älteste Stadion Deutschlands, in dem noch Fußball gespielt wird. Künftig wird es auch mit einer technischen Neuheit aufwarten können. Die weltweit einmalig ist.









Stuttgart - Die Vergangenheit ist groß. Deutlich größer als die Gegenwart der Stuttgarter Kickers. Der einst so ruhmreiche Klub steckt fest in der Oberliga. Nun feiert er aber eine Premiere. Die sogar die Münchner Bayern mit Neid betrachten können. Der Fotograf Markus Schwarz erfasst das Gazi-Stadion, die Heimstatt der Kickers, auf Degerlochs Höhen mit einer neuen Technik. Erfunden in den USA. Von Schwarz weiter entwickelt und „Raumsicht 360“ genannt. Die Software sorgt dafür, dass man durch ein Foto spazieren kann. In jede Richtung, in die man gehen möchte. Ohne Ruckeln und ohne Sprünge. „Damit sind wir nicht nur das älteste Stadion Deutschlands“, sagt Kickers-Geschäftsführer Matthias Becher, „sondern auch das modernste.“