1 Moritz Röschl und Hund Benni dürfen in der Höhle der Löwen für ihre Leibspeise werben. Foto: Eibner-Pressefoto/Biniasch

Moritz Röschl und Hund Benni haben einen veganen Snack für Mensch und Hund entwickelt, jetzt sind sie im Fernsehen und wollen Investoren beteiligen.















Sie sind ein Erfolgsduo: Moritz und Benni aus Weil der Stadt. Und Moritz Röschl redet auch ausdrücklich immer im Plural, wenn er über das neue Produkt Nagos spricht, das der Schwabe und der Flat-Coatet Retriever vor einem Jahr gemeinsam bis zur Serienreife entwickelt haben. Vegane Chips, die Mensch und Hund gleichermaßen essen können – wenn sie etwa zusammen Fußball gucken oder „Tatort“. Jetzt sind sie selbst im Fernsehen.

In der nächsten Folge von „Die Höhle der Löwen” am Montag, 19. September, 20.15 Uhr bei VOX geht es um die Leckerei aus Weil der Stadt. Gemeinsames Snacken mit dem Vierbeiner, das war der Wunsch von Gründer Moritz Röschl. Zusammen mit seinem Hund Benni stellt der 31-Jährige in der „Höhle der Löwen“ seinen selbst entwickelten gesunden und veganen Linsensnack Nagos vor. „Ein nachhaltiger Snack für Mensch und Hund, zu 100 Prozent aus Bio-Zutaten, vegan und glutenfrei. Selbstverständlich haben wir auch gemeinsam mit Experten, Tierärzten und -heilpraktikern die Inhaltsstoffe prüfen lassen“, sagt Moritz Röschl, der in Deufringen aufgewachsen ist. Denn für Hundesnacks seien die Qualitätsansprüche niedriger als für Lebensmittel für Menschen. Deshalb setze er bei der Produktion auf Lebensmittelstandards, weshalb Nagos daher ein Lebens- und kein Futtermittel sei. Erhältlich sind Nagos bereits in zahlreichen Supermärkten sowie Tierfachmärkten. „Aber wir tun auch was Gutes. Wir spenden pro verkauftem Beutel an den Tierschutz und an therapiegestützte Tierprojekte“, so Röschl.

Ist Nagos aber auch ein Leckerli für die Löwen? In der Fernsehshow versuchen junge Unternehmensgründer, einige Investoren (die „Löwen“) mit einer cleveren Geschäftsidee zu überzeugen. Kann sich der Gründer aus Weil der Stadt also durchbeißen und den Deal über 100 000 Euro für 20 Prozent der Firmenanteile an seinem Unternehmen Natural Goodies schmackhaft machen?