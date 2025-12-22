Weltmeistertrainer von 2014: Jogi Löw wirbt für Seenotrettungsschiff im Mittelmeer

Weltmeistertrainer Joachim Löw engagiert sich für die zivile Seenotrettung. Als Gesicht der Kampagne "Spende Menschlichkeit" wirbt er für ein neues Rettungsschiff der Organisation SOS Humanity.

Kurz vor Weihnachten meldet sich Jogi Löw (65) mit einer Herzensangelegenheit zu Wort. Der Weltmeistertrainer von 2014 engagiert sich ab sofort für die zivile Seenotrettungsorganisation SOS Humanity und wird zum Gesicht ihrer aktuellen Spendenkampagne, heißt es in einer Mitteilung. Auf einem Bild, das die Organisation am 22. Dezember veröffentlichte, zeigt sich Löw in einer orangefarbenen Rettungsweste. In den Händen hält er ein Schild mit der Aufschrift "#Spende Menschlichkeit".

Jogi Löw: "Man lässt Menschen nicht ertrinken" Warum ihm das Thema so wichtig ist, erklärt Löw folgendermaßen: "Für mich ist klar: Menschen dürfen im Mittelmeer nicht sterben, weil sie Schutz vor Krieg, Gewalt oder Armut suchen. Man lässt Menschen nicht ertrinken." Deshalb sei ihm das neue Rettungsschiff der Organisation "persönlich sehr wichtig".

Im Mittelpunkt der Kampagne steht das Rettungsschiff Humanity 2, ein 24 Meter langes Segelschiff mit eigener Bordklinik, das Platz für mehr als 100 Menschen bietet. Ab 2026 soll es auf einer besonders gefährlichen Route vor der tunesischen Küste zum Einsatz kommen. Dort sind nach Angaben der Organisation viele Menschen in seeuntauglichen Booten auf der Flucht. Sie besäßen oftmals nicht einmal die Möglichkeit, Notrufe abzusetzen.

Auch andere Promis engagieren sich

Jogi Löw fügt noch hinzu: "Der Fußball erreicht sehr viele Menschen und lebt von Vielfalt. Wenn ich meine Stimme nutzen kann, damit ein neues Schiff Menschen vor dem Ertrinken rettet, dann will ich dazu meinen Beitrag leisten."

Neben dem ehemaligen Bundestrainer engagieren sich auch weitere Prominente für die Kampage "Spende Menschlichkeit". Dazu zählen die Schauspieler und Schauspielerinnen Heike Makatsch (54), Ulrike Folkerts (64), Bjarne Mädel (57) und Meret Becker (56) ebenso wie die Musikgruppen die Beginner und Milky Chance.