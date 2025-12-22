Weltmeistertrainer von 2014: Jogi Löw wirbt für Seenotrettungsschiff im Mittelmeer

Weltmeistertrainer Joachim Löw engagiert sich für die zivile Seenotrettung. Als Gesicht der Kampagne "Spende Menschlichkeit" wirbt er für ein neues Rettungsschiff der Organisation SOS Humanity.
Kurz vor Weihnachten meldet sich Jogi Löw (65) mit einer Herzensangelegenheit zu Wort. Der Weltmeistertrainer von 2014 engagiert sich ab sofort für die zivile Seenotrettungsorganisation SOS Humanity und wird zum Gesicht ihrer aktuellen Spendenkampagne, heißt es in einer Mitteilung. Auf einem Bild, das die Organisation am 22. Dezember veröffentlichte, zeigt sich Löw in einer orangefarbenen Rettungsweste. In den Händen hält er ein Schild mit der Aufschrift "#Spende Menschlichkeit".