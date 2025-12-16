An den hohen Preisen für die Tickets bei der Fußball-WM gibt es massive Kritik. Nun reagiert die FIFA. Wie der DFB mit einem Sonderkontingent für Eintrittskarten umgeht.
Dauer-Fans der deutschen Nationalmannschaft sollen bei der Fußball-Weltmeisterschaft für ihre Treue belohnt werden. Aus einem Sonderkontingent für teilnehmende Mannschaften will der Deutsche Fußball-Bund (DFB) preiswerte Tickets für Spiele des Teams von Bundestrainer Julian Nagelsmann an die loyalsten Anhänger verteilen. Die Eintrittskarten werden für 60 US-Dollar (51 Euro) pro Spiel von der Vorrunde bis hin zu einem möglichen Finale verkauft.