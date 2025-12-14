Weltmeister genießt Weihnachtszeit: Thomas Müller ist wieder dahoam in Bayern

Nach seiner ersten Saison bei den Vancouver Whitecaps gönnt sich Thomas Müller eine Pause in der Heimat. Pünktlich zum dritten Advent meldet sich der Weltmeister aus Bayern - mit Brezel in der Hand und sichtlich guter Laune.
Thomas Müller (36) ist zurück auf vertrautem Terrain. Der Fußball-Weltmeister von 2014 verbringt den dritten Advent in seiner bayerischen Heimat - und das ganz stilecht. Auf Instagram teilte der Offensivspieler ein Foto, das ihn strahlend beim Genuss einer Brezel zeigt. Dazu eine deftige Wurst- und Käseplatte, wie sie bayerischer kaum sein könnte.