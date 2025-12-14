Weltmeister genießt Weihnachtszeit: Thomas Müller ist wieder dahoam in Bayern

Nach seiner ersten Saison bei den Vancouver Whitecaps gönnt sich Thomas Müller eine Pause in der Heimat. Pünktlich zum dritten Advent meldet sich der Weltmeister aus Bayern - mit Brezel in der Hand und sichtlich guter Laune.

Thomas Müller (36) ist zurück auf vertrautem Terrain. Der Fußball-Weltmeister von 2014 verbringt den dritten Advent in seiner bayerischen Heimat - und das ganz stilecht. Auf Instagram teilte der Offensivspieler ein Foto, das ihn strahlend beim Genuss einer Brezel zeigt. Dazu eine deftige Wurst- und Käseplatte, wie sie bayerischer kaum sein könnte.

Starke Debütsaison in Kanada "Wieder dahoam in Bayern", schreibt Müller zu dem Schnappschuss und wünscht seinen Followern "einen schönen dritten Advent und gemütliche, vorweihnachtliche Momente". Das Posting sammelt binnen weniger Stunden weit über 50.000 Likes.

Dabei liegt ein aufregendes halbes Jahr hinter dem gebürtigen Oberbayern. Nach 756 Spielen für den FC Bayern München und 131 Länderspielen wagte Müller im August den Sprung über den Atlantik. Bei den Vancouver Whitecaps in Kanada startete er fulminant durch: Neun Tore in 13 Pflichtspielen machten ihn schnell zu einem der Publikumslieblinge in der nordamerikanischen Major League Soccer.

Nur der ganz große Wurf blieb dem Routinier zuletzt verwehrt. Im Finale um den MLS Cup mussten sich Müller und seine Mannschaft Inter Miami geschlagen geben - jenem Team, in dem mit Lionel Messi (38) ein alter Bekannter aus zurückliegenden Champions-League-Duellen aufläuft.

Fans feiern Heimkehr von Thomas Müller

Die Anhänger in Deutschland freuen sich derweil über den Instagram-Beitrag ihres Lieblings. Unter Müllers Instagram-Post überschlagen sich die Kommentare. "Willkommen zurück, Thomas. Enjoy die Brezn und anderen Genüsse für Feinschmecker!", schreibt ein Fan. Ein anderer schwärmt: "Willkommen zu Hause! Hier ist es doch am schönsten. Und dann ab zum FC Bayern."

Optisch hat sich Müller seit seinem Wechsel nach Nordamerika übrigens verändert: Der Vollbart, den er zu Beginn seines Kanada-Abenteuers wachsen ließ, ist auf den aktuellen Bildern deutlich zu sehen.