Weltkriegsgedenken in Moskau: Tausende protestieren in der Slowakei gegen Ficos Moskau-Reise

Tausende protestieren in der Slowakei gegen Ficos Moskau-Reise

Weltkriegsgedenken in Moskau

1 Zahlreiche Menschen nehmen an einem Protest unter dem Motto «Die Slowakei ist Europa» auf dem Freiheitsplatz teil. Foto: Martin Baumann/TASR/dpa

Der slowakische Premier Fico nimmt als einziger EU-Regierungschef an Putins Weltkriegsgedenken in Moskau teil. Zu Hause gehen seine Kritiker gegen ihn auf die Straßen.











– Mehrere Tausend Menschen haben in Bratislava und mehreren anderen Städten in der Slowakei gegen Ministerpräsident Robert Fico demonstriert. Aktueller Anlass der Kundgebungen war Ficos Reise nach Moskau zum russischen Weltkriegsgedenken. Der Slowake besuchte die Veranstaltung als einziger EU-Regierungschef. Der linksnationale Ministerpräsident steht immer wieder für seine russlandfreundliche Haltung in der Kritik.