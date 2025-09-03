Weltkriegsgedenken: Chinas Präsident Xi eröffnet Militärparade in Peking

2 Der chinesische Präsident Xi Jinping fährt die Militärparade zum 80. Jahrestag der Kapitulation Japans im Zweiten Weltkrieg in Peking ab. Foto: Andy Wong/AP/dpa

Staatsgäste wie Kim Jong Un und Wladimir Putin verfolgen in Peking Militärtechnik und Tausende Soldaten. Was China mit der Parade demonstrieren will.











Link kopiert



Peking - Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping hat mit einem Appell für Weltfrieden die große Militärparade in Peking eröffnet. "Heute steht die Menschheit erneut vor der Wahl zwischen Frieden und Krieg, Dialog und Konfrontation, Win-Win und Nullsummenspiel", sagte Xi über dem Abbild von Mao Zedong auf dem Tor vor dem Platz des Himmlischen Friedens in Peking.