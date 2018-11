Weltkriegs-Gedenken in London Warum wurde Herzogin Meghan auf einen anderen Balkon verbannt?

Von red/dpa 12. November 2018 - 08:58 Uhr

Meghan-Fans witterten bereits eine Verschwörung: Die Herzogin stand mit Deutschlands First Lady auf dem einen Balkon, der Rest der Windsor-Damenriege auf einem anderen. Am Abend war die Welt aber wieder in Ordnung.





10 Bilder ansehen

London - Queen Elizabeth II., Herzogin Camilla und Herzogin Kate auf einem Balkon – Herzogin Meghan und Deutschlands First Lady Elke Büdenbender auf einem anderen: Die Platzwahl beim Weltkriegs-Gedenken am Ehrenmal in London, die mancher royale Verschwörungstheoretiker als böse Geste gegenüber der Frau von Prinz Harry verstand, hat in Wahrheit ganz pragmatische Gründe.

Mehr zum Thema

Auf den Balkonen ist schlicht und einfach zu wenig Platz. Die Queen wurde nicht, wie in den vergangenen Jahren, von ihrem betagten Ehemann Prinz Philip begleitet. Camilla und Kate begleiteten die Königin, während ihre Ehemänner am Ehrenmal Kränze niederlegten. Da sie im royalen Rang vor Meghan stehen, kam ihnen der Ehrenplatz neben der 92-jährigen Monarchin zu.

Gedenkgottesdienst in Westminster Abbey

Die Steinmeiers und die Mitglieder der royalen Familie trugen eine rote Mohnblume am Revers, das traditionelle Symbol des Weltkriegsgedenkens in Großbritannien.

Am Abend nahmen der Bundespräsident, seine Frau, die Queen und viele weitere Windsors an einem Gottesdienst in Westminster Abbey teil. Hier war die schwangere Meghan wieder im Kreise der „Royal Fab Four“ zu sehen: Mit ihrem Ehemann Harry, Prinz William und dessen Frau, Herzogin Kate.