Am 28. Juni 1926 kommt es zum Zusammenschluss der beiden wichtigsten deutschen Autohersteller zur Daimler-Benz AG. Eine Erfolgsgeschichte mit Hindernissen.

Einmal wäre es wohl fast so weit gewesen. Auf der Weltausstellung 1899 in Paris heißt es, seien sie zusammen im selben Raum gewesen, ohne dann allerdings Notiz voneinander zu nehmen. So bleibt es am Ende dabei: Carl Benz und der rund zehn Jahre ältere Gottlieb Daimler haben sich in ihrem ganzen Leben nie kennengelernt. Was auch der Journalist und Autor Ronald Reng bemerkenswert gefunden hat.

Reng zeichnet die eng miteinander verwobenen Biografien der beiden Automobilpioniere samt ihres distanzierten Verhältnisses in seinem vor einem Jahr erschienenen historischen Roman nach. Titel: „Er kenne Herrn Benz nicht, sagt Herr Daimler“. Diese Tatsache stellt wohl die größte Kuriosität in der an Besonderheiten nun wirklich nicht armen Historie des Weltkonzerns dar: Ausgerechnet die beiden Urväter des Automobils lebten und arbeiteten konsequent aneinander vorbei, obwohl ihre Namen in Form der Daimler-Benz AG und der heutigen Mercedes-Benz Group untrennbar miteinander verbunden sind. Und das seit genau 100 Jahren.

Gottlieb Daimler und Carl Benz sehen sich als Rivalen

Am 28. Juni 1926 unterzeichnen Vertreter der Stuttgarter Daimler-Motoren-Gesellschaft (DWS) und der Benz & Cie. in Mannheim den Vertrag zur Verschmelzung der beiden ältesten Automobilhersteller der Welt. In Gottlieb Daimler ist einer der beiden Gründungsunternehmer zu diesem Zeitpunkt bereits tot – seit mehr als 25 Jahren. Carl Benz, der sich ins badische Ladenburg zurückgezogen hat, stirbt 1929. Bis zum Ende haben sich die beiden eigenwilligen Charaktere immer als Rivalen und jeweils gleichermaßen als den wahren Erfinder des Autos verstanden. Wobei der Patentwagen von Carl Benz und die Motorenweiterentwicklung von Gottlieb Daimler gleichermaßen untrennbar mit dem heutigen Auto zusammenhängen.

Mercedes-Benz-Warenzeichen aus dem Jahr 1926 nach der Fusion. Foto: Mercedes-Benz AG

Vor 100 Jahren ist dann auch in diesem Fall zusammengewachsen, was zusammengehört, obwohl der Zusammenschluss lange Zeit utopisch erschien. Doch die schwierigen Bedingungen nach dem Ersten Weltkrieg sorgten für eine neue Situation. Die Wirtschaftskrise setzte den nach und nach entstandenen Autoherstellern zu. In den 20er-Jahren kämpfen fast alle Produzenten im In- und Ausland um ihre Existenz.

Deutsche Bank als Motor der Fusion

Was dazu führt, dass die Deutsche Bank der Daimler-Motorengesellschaft und Benz & Cie. den Vorschlag unterbreitet, sich in einer Aktiengesellschaft zusammenzuschließen. Davon verspricht sich die Bank, gewährte Kredite in Anteile am neuen Unternehmen umwandeln zu können. Ein erster großer Schritt in diese Richtung wird 1924 mit einer entsprechenden Absichtserklärung und einer Interessengemeinschaft beider Firmen gemacht.

Am 28. und 29. Juni 1926 ist es dann so weit: In Stuttgart und Mannheim wird der endgültige Zusammenschluss von Daimler und Benz schriftlich besiegelt. Zum ersten handelsrechtlichen Sitz des gemeinsamen Konzerns ist Berlin auserkoren. Was auch mit dem Einfluss der Deutschen Bank und ihrer damaligen Zentrale in der Hauptstadt zu tun hat. Die Hauptverwaltung dagegen wird in Stuttgart-Untertürkheim angesiedelt. Zitate zu diesen Entscheidungen sind nicht überliefert, was darauf zurückzuführen ist, dass Pressearbeit damals noch keine große Rolle gespielt hat und schon gar nicht der Öffentlichkeit zugänglich gemachte O-Töne.

Untertürkheim wird zum neuen Stammwerk

Dass sich die Zentrale der neuen Unternehmen in Stuttgart befindet, hat ganz praktische Gründe. Das im Jahr 1904 bezogene Daimler-Stammwerk und das Betriebsgelände in Untertürkheim bieten den nötigen Platz und mit der Nähe zum Neckar auch die infrastrukturellen Voraussetzungen für einen Großkonzern.

Dabei entpuppt sich ein Notfall zum Glücksfall. Auf das weitläufige Gelände zieht die 1890 von Gottlieb Daimler und seinem Geschäftspartner Wilhelm Maybach gegründete Daimler-Motoren-Gesellschaft, nachdem der erste Firmenstandort auf dem Cannstatter Seelberg nach einem Großbrand 1903 zerstört worden war.

Eine erfolgreiche Zweckehe wird geschlossen

Die 1926 geschlossene Hochzeit zwischen Daimler und Benz ist aufgrund der zuvor von beiden Unternehmen gelebten Rivalität sicher keine Liebesheirat, sondern eher als schwäbisch-badische Zweckehe zu bezeichnen, die sich aber äußerst erfolgreich entwickeln soll. Zusammen stellen beide Unternehmen vor der Verschmelzung etwa 6000 Autos jährlich her, kommen auf 104 Millionen Reichsmark an Umsatz und beschäftigen 15.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 100 Jahre später beläuft sich die Mitarbeiterzahl auf etwa 164.000 bei einem Jahresumsatz von 132,2 Milliarden Euro und 2025 auf insgesamt 2,16 Millionen verkaufte Fahrzeuge unter dem Konzernchef Ola Källenius.

Nach der Fusion 1926 gibt es bei der Daimler-Benz AG noch keinen Vorstandsvorsitzenden. Das ändert sich erst 1937, als Wilhelm Kissel als erste Einzelperson herausgehoben an die Spitze des Unternehmens berufen wird. Der Sohn eines Eisenbahners hatte bereits 1926 die Fusion mit auf den Weg gebracht.

Zum Zusammenschluss gehörte es vor 100 Jahren auch, die Logos beider Unternehmen miteinander zu verschmelzen. So fuhr die Marke fortan unter dem Mercedes-Stern, der vom Lorbeerkranz umrahmt ist, der zuvor den Namen Benz umrankte. Die Produktbezeichnung Mercedes, benannt nach der Tochter des Rennfahrers und Autohändlers Emil Jellinek, nutzte Daimler bereits seit 1902.

Der erste gemeinsame Auftritt ist gut vorbereitet

Im großen Rahmen präsentiert sich der neue Autoriese Daimler-Benz erstmals Ende Oktober 1926 auf der Berliner Automobilausstellung. Und das mit einer sehr gut vorbereiteten Modelloffensive. Der Konzern bewirbt dort seine Fahrzeuge mit den Begriffen „technische Exzellenz, Qualität, Zuverlässigkeit und Erfindungskunst“. Das erste gemeinsame Mercedes-Benz-Programm wird zum öffentlichen Ereignis. Dafür sorgen die Pkw-Weltpremieren mit dem Mercedes-Benz 8/38 PS (W 02) und dem 12/55 PS (W 03).

Daneben unterstreicht der Konzern auf der Messe mit dem Topmodell K sowohl seine Rennsportambitionen als auch die Strategie, zahlungskräftigen Kunden immer auch etwas Besonderes bieten zu wollen. Gleichzeitig steigt Mercedes-Benz zusammen im großen Stil in den Nutzfahrzeugbereich ein. Kurz nach der Fusion kommen gleich drei Lastwagenmodelle auf den Markt sowie drei Fahrgestelle, die mit Omnibusaufbauten ausgerüstet werden können.

Das gemeinsame Geschäft kommt schnell in Fahrt

Das breite Angebot zahlt sich aus und bringt das Geschäft nach der Fusion gleich in Fahrt. Der Konzern profitiert aber auch von den Panzerprojekten der Reichswehr im Zuge der geheimen Aufrüstung von Mitte der 20er-Jahre an. Was zum dunkelsten Kapitel der deutschen Geschichte führt und zum florierenden Geschäft der Autohersteller mit dem NS-Regime zwischen 1933 und 1945.

Nach dem Krieg wird Mercedes-Benz zu einem Sinnbild des deutschen Wirtschaftswunders, steht für eine internationale Ausrichtung und transportiert so das Gütesiegel „Made in Germany“ in die ganze Welt. Darauf folgt die Zeit technischer Innovationen, die Mercedes-Benz als Taktgeber mitbestimmen will. Bei der Entwicklung intelligenter Assistenzsysteme sieht sich der Konzern früh als weltweiter Vorreiter.

Die E-Mobilität, mit Hochgeschwindigkeit vorangetrieben vom Autowunderland China, politische Krisen, Handelsbeschränkungen und Kostendruck haben die deutsche Autoindustrie in den letzten Jahren dann aber zutiefst erschüttert. Die von der Erkenntnis ausgelöste Schockstarre, nicht mehr automatisch das Maß aller Dinge zu sein, scheint bei Mercedes-Benz mittlerweile aber überwunden zu sein. Das zeigt sich deutlich 2026, das als Jahr der bisher größten Modelloffensive in die Mercedes-Benz-Geschichte eingehen soll – 100 Jahre nach der Fusion.

Der Hinweis auf die eigene Historie ist für den Vorstandsvorsitzenden Ola Källenius heute ein wichtiger Teil seines Krisenmanagements: „Tradition und Innovation sind für Mercedes-Benz das A und O“, sagt er und erinnert daran, dass der Erfindergeist nicht nur für eine große Vergangenheit steht, sondern auch eine große Zukunft verspricht. Und zu der gehört nicht mehr allein das klassische Autogeschäft. Der Rüstungsbereich könnte weiter an Bedeutung gewinnen, oder eine auf andere Bereiche übertragene Mercedes-Designsprache. Das bisher größte Beispiel dafür ist das Projekt Binghatti City, eine 2,7 Millionen Quadratmeter große Luxuswohnanlage in Dubai, die 2028 fertiggestellt werden soll. So wird in den Vereinigten Arabischen Emiraten das nächste außergewöhnliche Kapitel der Mercedes-Benz-Geschichte aufgeschlagen, die 1926 mit einer Fusion beginnt.

Bei Daimler und Chrysler bleibt die Liebe auf der Strecke

Dass aber bei der Rechnung aus zwei mach' eins nicht immer etwas Positives herauskommen muss – diese Erfahrung hat man im Sternkonzern allerdings auch schon gemacht. Der 1998 vollzogene Zusammenschluss von Daimler-Benz und Chrysler wurde in der Chefetage um den Mercedes-Vorstandsvorsitzenden Jürgen Schrempp etwas voreilig zur „Hochzeit im Himmel“ apostrophiert. Denn die Liebe blieb in der Fernbeziehung zwischen Stuttgart und Detroit auf der Strecke. Die Chrysler-Belegschaft sah sich von obenherab behandelt, während Daimler die dortige Qualität, Kostenstruktur und die Verkaufszahlen bemängelte. Was 2007 zur Scheidung führte.

Daimler-Chrysler ist am Ende keine gute Idee gewesen, genauso wenig, wie den Namen „Benz“ zwischenzeitlich aus dem Unternehmenstitel zu streichen. Schließlich sind Daimler, Mercedes und Benz untrennbar miteinander verbunden – und das seit genau 100 Jahren.