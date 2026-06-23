Am 28. Juni 1926 kommt es zum Zusammenschluss der beiden wichtigsten deutschen Autohersteller zur Daimler-Benz AG. Eine Erfolgsgeschichte mit Hindernissen.
Einmal wäre es wohl fast so weit gewesen. Auf der Weltausstellung 1899 in Paris heißt es, seien sie zusammen im selben Raum gewesen, ohne dann allerdings Notiz voneinander zu nehmen. So bleibt es am Ende dabei: Carl Benz und der rund zehn Jahre ältere Gottlieb Daimler haben sich in ihrem ganzen Leben nie kennengelernt. Was auch der Journalist und Autor Ronald Reng bemerkenswert gefunden hat.