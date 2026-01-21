„Weltknuddeltag“ in Stuttgart: „Komm kuscheln“ – Stuttgarter verteilt Free Hugs am Schlossplatz

Der Stuttgarter Horst Emrich verteilt in der Stuttgarter Innenstadt regelmäßig Umarmungen. Was er damit erreichen will und wie die Passanten am Schlossplatz mit der Aktion umgehen.
„Free Hugs“, also „kostenlose Umarmungen“ steht auf den Schildern. Die Menschen, die sie in die Höhe halten, sind meist in belebten Innenstädten unterwegs, in der Hoffnung, Passanten mit einer Umarmung ein gutes Gefühl geben zu können. Die Aktion ist vielen vor allem aus den USA und Australien bekannt, wo sie auch ihre Anfänge nahm. Doch auch in anderen deutschen Städten – darunter auch Stuttgart – kann man sich mittlerweile eine kostenlose Umarmung abholen.