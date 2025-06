Weltklimakonferenz: Wie schafft man es, das Schlimmste abzuwenden?

1 2024 war das wärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen. Foto: Markus Scholz/dpa

5000 Teilnehmende bereiten in diesen Tagen in Bonn die nächste Klimakonferenz vor. Deutschland muss jetzt auf Allianzen setzen, findet Hauptstadtkorrespondentin Rebekka Wiese.











Es ist bald zehn Jahre her, dass sich die UN-Staaten auf das Pariser Klimaabkommen einigten. Es war ein historischer Erfolg im Kampf gegen die Erderhitzung – und doch fragt man sich in diesen Tagen manchmal, ob es gereicht hat. 2024 war das wärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen. Und das erste, in dem die globale Durchschnittstemperatur im Vergleich zur vorindustriellen Zeit weit über 1,5 Grad Celsius lag: bei 1,99 Grad Celsius.