Weltklimakonferenz: Rekordernten und Rohstoffrausch am Amazonas

Während sich die brasilianische Regierung vor der Weltklimakonferenz als Retter des Regenwaldes feiert, verzweifeln die indigenen Völker am Amazonas.
Weißer Qualm steigt aus der Schüssel. Pagé Nato, der spirituelle Führer der Gemeinde Tupinambá am Amazonas-Zufluss Rio Tapajos, pustet den Rauch den Dorfbewohnern entgegen. Es ist ein traditionelles Ritual, mit dem Gäste und Besucher willkommen geheißen werden. Um die Verbindung zur Mutter Erde zu demonstrieren, stampfen die Menschen, die einen Ring um die Zeremonie bilden, mit den Füßen auf.