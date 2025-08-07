Weltkatzentag: Kleine Notfelle - warum Straßenkatzen so leiden

Sie leben versteckt und sterben elend: Straßenkatzen gibt es nicht nur im Ausland. In Deutschland bringen geschätzt Millionen freilebende Miezen die Tierheime ans Limit. Wer ist schuld?
Berlin/Neustrelitz - Suri hat Glück gehabt. Ganz allein saß das wenige Wochen alte Kätzchen an einem heißen Sommertag auf einem Krankenhaus-Parkplatz und maunzte kläglich. Eine Besucherin informierte das "Katzenparadies". Nun ist Suri eines von rund zwei Dutzend "Notfellen", die das private Tierheim im Süden Mecklenburg-Vorpommerns aufgenommen hat.