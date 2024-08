Weltkatzentag an diesem Donnerstag: Ausgesetzt in Industriegebieten

1 Zwei Katzen in ihrer Pflegestation: Selma, aufgefunden in einem Industriegebiet. Und Gretel von einem Bauernhof. Foto: /Picasa

Der Weltkatzentag an diesem Donnerstag ist für viele Katzenfreunde kein Grund zur Freude. Die Tierheime sind überfüllt. Und der Verein Katzenhilfe Stuttgart meldet stets neue Rekordzahlen an Streunern. Die Stadt Stuttgart kann hier helfen mit einer Katzenschutzverordnung.











Die Idee ist ja zunächst mal gut: Wenn der Mensch die schönsten Wochen des Jahres bucht, also seinen Urlaub, soll es auch dem Haustier gut gehen in dieser Zeit. Und da die Interessenlagen doch sehr verschieden sind, hier die turbulente Städtereise oder der exotisch ferne Ort, dort Schnüffelerlebnisse an Häuserecken und Grünflächen, gibt man Hund oder Katze eben für die paar Wochen in einer heimischen Tierpension ab.