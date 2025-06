Welthandel: US-Finanzminister nach China-Deal zuversichtlich

1 Zuversichtlich, was die Lieferung aus seltenen Erden gefertigter Magneten in die USA angeht: US-Finanzminister Scott Bessent. Foto: Jacquelyn Martin/AP/dpa

Im Handelskonflikt zwischen China und den USA zeichnet sich Entspannung ab. Die beiden größten Volkswirtschaften wollen Handelsbeschränkungen senken. Die USA haben dabei vor allem eines im Blick.











Washington/Peking - US-Finanzminister Scott Bessent hat sich optimistisch gezeigt, dass China die Ausfuhr aus seltenen Erden gefertigter Magnete in die USA genehmigen wird. Er sei zuversichtlich, dass diese Magnete nun wie vereinbart geliefert würden, sagte Bessent in einem Interview des Senders Fox Business. Zuvor sei das nicht so schnell passiert wie abgesprochen. "Was wir hier sehen, ist also eine Deeskalation unter der Führung von Präsident (Donald) Trump", betonte Bessent.