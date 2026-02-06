Die deutschen Exporteure können ein turbulentes Jahr mit dem US-Zollstreit versöhnlich beenden. Im Dezember ziehen die deutschen Ausfuhren kräftig an. Das bringt der Jahresbilanz ein kleines Plus.
Wiesbaden - Überraschender Jahresendspurt: Die deutschen Exporte sind dank eines starken Dezembers 2025 erstmals seit zwei Jahren wieder gewachsen. Im vergangenen Jahr gingen Waren "Made in Germany" im Wert von 1.569,6 Milliarden Euro in alle Welt. Das war ein kalender- und saisonbereinigtes Plus von 1,0 Prozent zum Vorjahr, wie das Statistische Bundesamt mitteilte.