Welthandel: Li Qiang möchte von „China-Schock“ nichts wissen

Während Pekings Industriepolitik immer größere Handelsspannungen provoziert, inszeniert man sich als zuverlässiger Wirtschaftspartner.
Als Chinas Premier die Bühne betritt, versucht er den weltweiten Kritikern an Pekings Industriepolitik den Wind aus den Segeln zu nehmen. „Was Chinas Technologien und Produkte der Welt bringen, ist kein Schock, sondern eine Chance; keine Bedrohung, sondern eine Ermächtigung“, sagte Li Qiang bei seiner Eröffnungsrede auf dem sogenannten „Sommer Davos“, dem jährlichen Ableger des Weltwirtschaftsforums in der nordostchinesischen Küstenstadt Dalian.