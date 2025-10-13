Welthandel: Chinas Exporte und Importe im September deutlich gestiegen

Chinas Außenhandel überrascht im September mit einem kräftigen Plus. Doch im Welthandel bestehen noch einige Hürden für die Volksrepublik. So haben sich Chinas Importe und Exporte entwickelt.
Peking - Chinas Exporte und Importe haben im September unerwartet deutlich zugelegt. Wie die Zollbehörde in Peking mitteilte, stiegen die Ausfuhren gemessen in US-Dollar um 8,3 Prozent mehr als im selben Vorjahresmonat. Parallel wuchsen die Einfuhren um 7,4 Prozent. Der Handelsüberschuss betrug demnach rund 90,45 Milliarden US-Dollar (etwa 77,8 Milliarden Euro)