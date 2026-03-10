Welthandel: Chinas Außenhandel legt überraschend deutlich zu

1 Chinas Wirtschaft hängt stark vom Export ab. (Symbolbild) Foto: Yang Shiyao/XinHua/dpa

2025 beendete China das Außenhandelsjahr mit einem Rekordüberschuss. Die Wirtschaftspartner der Volksrepublik waren wenig erfreut. Doch der Trend scheint sich zum Jahresbeginn fortzusetzen.











Peking - Chinas Außenhandel hat zum Jahresbeginn deutlich stärker zugenommen als erwartet. Wie die Zollbehörde in Peking mitteilte, stiegen die Exporte im Januar und Februar in US-Dollar berechnet um 21,8 Prozent verglichen mit dem gleichen Vorjahreszeitraum. Die Importe legten demnach ebenfalls deutlich um 19,8 Prozent zu. Daraus ergab sich ein Handelsüberschuss von 213,6 Milliarden US-Dollar (fast 184 Milliarden Euro).