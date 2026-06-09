Welthandel: Chinas Außenhandel gewinnt trotz Iran-Unsicherheit an Fahrt

Chinas Exporte wachsen erneut kräftig. Der Außenhandel bleibt eine wichtige Stütze der Wirtschaft - und sorgt zugleich für neue Spannungen.
Peking - China hat im Mai deutlich mehr Waren in die Welt verkauft - erneut auch nach Deutschland. Die Ausfuhren der zweitgrößten Volkswirtschaft stiegen trotz erhöhter Unsicherheit durch den Iran-Krieg im Vergleich zum Vorjahresmonat in US-Dollar gerechnet um 19,4 Prozent, wie die chinesische Zollverwaltung mitteilte. Die Einfuhren legten demnach um 27,4 Prozent zu. Der Handelsüberschuss belief sich auf 105,4 Milliarden US-Dollar (rund 91 Milliarden Euro).