Welthandel: China warnt Trump vor Handelskrieg

2 Vertreter mehrerer Ministerien Chinas äußern sich vor Journalisten zum Thema Wirtschaft. Foto: Johannes Neudecker/dpa

Der Schlagabtausch im Handel zwischen den USA und China ist in dieser Woche in die nächste Runde gegangen. Peking will Stärke demonstrieren. Hat nach eigenen Angaben aber auch ein Angebot gemacht.











Link kopiert



Peking - China ist nach den Worten seines Handelsministers bereit für den Handelsstreit mit den USA. "Zwang und Erpressung werden in China nicht funktionieren und China auch nicht einschüchtern", sagte Wang Wentao bei einer Pressekonferenz am Rande des in Peking tagenden chinesischen Volkskongresses. Die Volksrepublik sei entschlossen, ihre Interessen zu verteidigen. Wenn die USA den falschen Weg immer weiter beschreiten wollten, werde China dies bis zum Ende mitgehen, sagte Wang.