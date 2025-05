Welthandel: Analyse: Trump-Zölle auf China gefährden Jobs in Deutschland

Analyse: Trump-Zölle auf China gefährden Jobs in Deutschland

1 Eine stärkere Verlagerung chinesischer Exporte auf den europäischen Markt würde Tausende Arbeitsplätze auch in Deutschland gefährden. Foto: Uncredited/CHINATOPIX/AP/dpa

Wegen des Zollkonflikts zwischen den USA und China könnten chinesische Waren zunehmend nach Deutschland gehen, hält die Allianz Trade für möglich. Zehntausende Arbeitsplätze seien in Gefahr.











Hamburg - Der Handelskrieg zwischen den USA und China gefährdet nach Einschätzung des Kreditversicherers Allianz Trade Zehntausende Arbeitsplätze in Deutschland. Exporteure aus China dürften in den europäischen Markt und besonders nach Deutschland drängen, sollten die USA und China sich nicht annähern, heißt es in der Analyse, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.