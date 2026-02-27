Weltgrößter Chemiekonzern: BASF verschärft Sparkurs - bereits 4.800 Stellen gestrichen

Die schweren Zeiten in der Chemiebranche halten an. BASF-Chef Markus Kamieth sieht keine schnelle Erholung und erwartet erneut ein Übergangsjahr. Das bekommen auch die Beschäftigten zu spüren.
Ludwigshafen - Der weltgrößte Chemiekonzern BASF drückt bei seinem Sparkurs aufs Tempo. Bis Ende vergangenen Jahres sei eine jährliche Kostensenkung von rund 1,7 Milliarden Euro erreicht worden, berichtete Finanzvorstand Dirk Elvermann in Ludwigshafen. Das avisierte Ziel werde damit um 100 Millionen Euro übertroffen.