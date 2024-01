Weltgrößte Tourismusmesse CMT: 1200 Caravans warten in Stuttgart aufs Publikum

Das neue Jahr beginnt in Stuttgart traditionellerweise damit, dass man sich fragt, wie man am schnellsten und günstigsten aus der Region fortkommt. Zigtausende werden sich von Samstag bis zum Sonntag, 21. September, in zehn Hallen der Landesmesse während der CMT bei Hunderten von Ausstellern umtun, Prospekte sammeln und Reisepläne schmieden.

Tauchen in Südostasien

Partnerland sind in diesem Jahr die Philippinen. Am Eingang der Halle 4 präsentiert sich das Land und will sich naturgemäß von seiner besten Seite zeigen. Wie es bei einem Staat naheliegt, der aus ziemlich vielen Inseln besteht, weist man vor allem auf die Tauchreviere in den Naturparks, die Korallenriffe, Walhaie, Mantas und Dugongs hin.

Aber wer das Gute nicht in der Ferne, sondern in der Nähe sucht, wird auch fündig. Zahlreiche Orte und Veranstalter aus Baden-Württemberg möchten Publikum und in der Folge auch Besucher anlocken. Zu einem der Schwerpunkte hat sich das Reisen auf vier Rädern entwickelt. Immer mehr Raum nehmen die Caravans und Reisemobile ein. 1200 Fahrzeuge samt vielfältigem Zubehör und Ausrüstungsgegenständen sind heuer bei der CMT zu sehen. Weitere Schwerpunkte sind Fahrrad- und Wanderreisen, da zeigen sich die Aussteller in der Halle 8 vom 13. bis zum 15. Januar. Über Golf- und Wellnessreisen sowie Kreuzfahrt- und Schiffsreisen kann man sich ebenfalls in der Halle 9 vom 18. bis zum 21. Januar informieren.

Was kostet der Eintritt?

Die CMT ist von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Die Tageskarte für einen Wochentag kostet 15 Euro. Inbegriffen ist die Fahrt mit Bus und Bahn. Was dringend zu empfehlen ist, Stadtbahnen und S-Bahnen halten praktisch direkt vor der Messe. Die Tageskarte am Wochenende kostet 17 Euro. Mittagstickets sind gültig ab 14 Uhr, sie kosten 10 Euro unter der Woche und 12 Euro am Wochenende. Ein Zwei-Tages-Ticket kostet 22 Euro. Kinder von sechs bis 15 Jahren zahlen 5 Euro.

