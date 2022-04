1 Finnen beim Saunieren in Helsinki Foto: AFP/Seppo Pukkila

Im Weltglücksbericht der Vereinten Nationen belegt Finnland zum fünften Mal in Folge den ersten Platz. Wir haben in Helsinki, Oulo und Jyväskylä angerufen und nachgefragt, ob das Leben im hohen Norden wirklich so perfekt ist.















Link kopiert

Die Finnen sind das glücklichste Volk der Welt, zum fünften Mal in Folge. Behauptet zumindest der aktuelle Weltglücksbericht der Vereinten Nationen. Aber stimmt das auch? Wir haben vier Finnen angerufen und nachgefragt. Die Antworten waren vor allem eines – typisch finnisch.

Anruf im Hotel Fabian in der finnischen Hauptstadt Helsinki, ans Telefon geht Rezeptionistin Ida Holm (21):

Frau Holm, sind die Finnen wirklich die glücklichsten Menschen der Welt?

Zumindest sind wir eines der glücklichsten Länder der Welt, das auf jeden Fall.

Sind Sie glücklich?

Ja, ich bin wirklich sehr glücklich.

Warum?

Ich habe ganz wunderbare Menschen in meinem Leben, und das macht mich jeden Tag glücklich. Ich kann in meiner Freizeit zudem all das machen, was ich liebe. Und schließlich mag ich auch meine Arbeit sehr.

Was können wir von den Finnen lernen?

Es heißt ja immer, dass die Finnen nicht viel reden und keinen Small Talk können. Aber manchmal denke ich, dass es eigentlich großartig ist, wie ruhig die Finnen sind. Ruhig und fokussiert.

Lesen Sie aus unserem Angebot: Können wir Glück messen?

Anruf in Oulu bei Petri Sirviö (60), Dirigent des „Chors der schreienden Männer“:

Herr Sirviö, die Finnen gelten als das glücklichste Volk der Welt, stimmt das?

Das ist wirklich ein Mysterium. Ich glaube, die in Finnland vorherrschende Meinung ist, dass wir nicht glücklich sind. Aber laut Weltglücksbericht sind wir es. Diese Ambivalenz ist vielleicht ein Teil des finnischen Glücks. Dieses Understatement. Bei den Amerikanern ist alles großartig, wir überspringen diesen Teil. Vielleicht gibt uns das ein tieferes Verständnis von Glück. Diese Reflexion. Und jedes Mal, wenn der Weltglücksbericht veröffentlicht wird, sind wir uns wieder einig, dass es sich um einen Fehler handeln muss.

Sind Sie glücklich?

Im Augenblick nicht besonders, ich bin gesundheitlich etwas angeschlagen. Was natürlich eine gute Ausrede ist. Das ist wieder der Finne in mir, der immer zweifelt, ob er auch wirklich glücklich ist. Mein normaler Glückszustand ist eher moderat.

Was macht Sie glücklich?

Zeit verbringen mit Menschen, die ich liebe. Auf der anderen Seite – und das ist wieder sehr finnisch – verbringe ich viel Zeit in der Natur. Langlaufen mitten im Nirgendwo, Angeln am Fluss, das macht mich glücklich. Wir haben eine besondere, fast schon mystische Beziehung zur Natur. Die Natur ist sehr wichtig für uns und ein großer Faktor für das Glück der Finnen.

Was können wir von den Finnen lernen?

Spontan würde ich sagen, diese Ambivalenz, diese Tendenz, beide Seiten zu sehen. Das lässt dich die Welt und deine Umgebung besser verstehen und hilft beim Glücklichsein.

Lesen Sie aus unserem Angebot: Finnisch für Anfänger

Nächster Anruf: in Finnlands nördlichstem Ort Nuorgam bei Marjatta Holmberg („Wie alt ich bin? Alt genug“), die dort ein Feriendorf betreibt.

Frau Holmberg, sind die Finnen wirklich das glücklichste Volk der Welt?

(lacht) Das kann ich Ihnen leider nicht sagen.

Sind Sie denn glücklich?

Glücklich genug.

Warum?

Weil ich hoch im Norden wohnen darf. In einem kleinen Dorf. Alles ist sicher, und wir sind mitten in der Natur.

Lesen Sie aus unserem Angebot: Ist Glück Trainingssache?

Letzter Anruf, diesmal bei Tuula Mink („Schreiben Sie einfach unter 80“), Rentnerin aus Jyväskylä.

Frau Mink, laut Weltglücksbericht sind die Finnen das glücklichste Volk der Welt.

Ach was, so glücklich sind wir nun auch nicht. Andererseits: Wir haben hier viel Natur, und es gibt nicht so viele Autos wie bei euch. Das ist schon schön.

Sind Sie glücklich?

Sehr glücklich sogar. In meiner kleinen Welt ist alles in Ordnung. Nur die große Welt macht mir gerade ein wenig Sorgen. Vor allem Russland. Aber sonst bin ich sehr zufrieden.

Was macht Sie glücklich?

Dass ich meine Ruhe habe. Hier kann ich nach draußen gehen, ohne Angst haben zu müssen. Das ist es eigentlich schon.

Was können wir von den Finnen lernen?

Keinen Krieg zu führen. Wir leben mit allen Leuten in Frieden. Immer mit der Ruhe. Das ist die Hauptsache.

Lesen Sie aus unserem Plus-Angebot: Das Kreuz mit dem Glück

Weltglücksbericht

Kriterien

Der 2011 erstmals veröffentlichte Weltglücksbericht der Vereinten Nationen basiert auf Umfragen des Gallup-Instituts und bemisst das Glück nach sechs Kriterien: Wohlstand, Lebenserwartung, sozialer Zusammenhalt, persönliche Freiheit, Großzügigkeit und Grad der Korruption.

Rangliste

Auf Finnland folgen Dänemark, Island, die Schweiz und die Niederlande. Deutschland belegt Rang 14. Die unglücklichsten Menschen leben laut „World Happiness Report“ 2022 in Ruanda, Simbabwe, im Libanon und in Afghanistan.