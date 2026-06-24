Duell der Giganten: Auch bei der WM 2026 schreiben Lionel Messi und Cristiano Ronaldo weiter Geschichte. Nach Messis WM-Torrekord stellt auch Ronaldo wieder eine neue historische Marke auf.
Lionel Messi (39) und Cristiano Ronaldo (41) liefern sich auch nach all den Jahren noch ihr Fernduell um die Krone des Fußballs - und an zwei aufeinanderfolgenden WM-Abenden schreiben beide einmal mehr Geschichte. Nachdem Messi beim 2:0 Argentiniens gegen Österreich zum alleinigen WM-Rekordtorschützen aufgestiegen war, krönte sich Ronaldo einen Tag später bei Portugals 5:0 gegen Usbekistan zum ersten Spieler, der bei sechs verschiedenen Weltmeisterschaften getroffen hat.