Lionel Messi (39) und Cristiano Ronaldo (41) liefern sich auch nach all den Jahren noch ihr Fernduell um die Krone des Fußballs - und an zwei aufeinanderfolgenden WM-Abenden schreiben beide einmal mehr Geschichte. Nachdem Messi beim 2:0 Argentiniens gegen Österreich zum alleinigen WM-Rekordtorschützen aufgestiegen war, krönte sich Ronaldo einen Tag später bei Portugals 5:0 gegen Usbekistan zum ersten Spieler, der bei sechs verschiedenen Weltmeisterschaften getroffen hat.

"Ich bin zurück" "Ich bin zurück! Ich bin zurück!", brüllte Cristiano Ronaldo nach dem Abpfiff des Vorrundenspiels in die Kameras. Nach dem missglückten Auftakt (1:1 gegen die DR Kongo) und tagelanger Kritik an schwachen Leistungen stand er gegen Usbekistan unter besonderer Beobachtung - und antwortete auf seine Weise. Der 41-Jährige traf gleich doppelt: zum 1:0 nach sechs Minuten und zum 3:0 in der 39. Minute, seinem insgesamt zehnten WM-Tor. Damit überholte er die portugiesische Legende Eusébio und ist nun alleiniger Rekordtorschütze seines Landes.

Mit seinen beiden Treffern räumte Ronaldo aber gleich noch drei weitere Bestmarken ab. Er ist nun der erste Spieler überhaupt, der bei sechs WM-Endrunden (2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026) getroffen hat. Mit 41 Jahren, vier Monaten und 18 Tagen ist er zudem ältester Doppelpacker einer WM und ältester Torschütze Portugals. "Es ist natürlich schön, wenn man einen Rekord einfährt. Das Ziel ist aber etwas ganz anderes: Ich will der Mannschaft helfen. Wir wollen gemeinsam gewinnen und weit, weit kommen", gab sich "CR7" laut MagentaTV danach bescheiden.

Auf Instagram feierte Ronaldo den Sieg seiner Mannschaft mit zwei Fotos, auf denen er einmal allein bei seinem charakteristischen Torjubel und einmal mit dem Team zu sehen ist. "Wir sind hier!", betonte er dazu. Mit vier Punkten steht Portugal so gut wie sicher im Sechzehntelfinale. Sein Post sammelte in 12 Stunden über 21 Millionen Likes.

Messi begeistert mit privatem Liebesglück

Schon am Vortag hatte Ronaldos ewiger Konkurrent Messi seinen großen Moment erlebt. Er erzielte in der 38. Minute das 1:0 gegen Österreich und setzte in der Nachspielzeit den Schlusspunkt zum 2:0 (90.+5), nachdem er früh sogar einen Strafstoß verschossen hatte. Mit nun 18 WM-Treffern zog der Superstar zwei Tage vor seinem 39. Geburtstag an Miroslav Klose (48, 16 Tore) vorbei, mit dem er sich den Rekord zuvor geteilt hatte. Den Verlust seiner Bestmarke nahm dieser mit Humor und Hochachtung: "Lionel Messi ist für mich der beste Fußballer aller Zeiten! Glückwunsch, Champion!"

Freuen durfte sich Messi an diesem Abend aber nicht nur über den Eintrag in die Geschichtsbücher. Seine Frau Antonela Roccuzzo (38), mit der er seit neun Jahren verheiratet ist, richtete ihm auf Instagram eine öffentliche Liebeserklärung aus: "Was für ein Privileg, dich immer wieder Geschichte schreiben zu sehen", schrieb sie zu einem Foto mit den drei gemeinsamen Söhnen im Stadion. "Ich liebe dich!!!" Der Beitrag sammelte bisher rund sechs Millionen Likes.

Lange durchatmen können die beiden Ausnahmekönner nicht: Am Sonntag geht es für beide weiter. Ronaldo soll mit Portugal in Miami gegen Kolumbien das Weiterkommen endgültig klarmachen - hierzulande läuft die Partie um 1:30 Uhr. Am selben Tag greift auch Messi mit Argentinien wieder ein, in Dallas geht es gegen Jordanien (4 Uhr). Die Albiceleste ist mit zwei Siegen - alle fünf Tore schoss natürlich Messi - aber bereits sicher für die K.-o.-Runde qualifiziert.