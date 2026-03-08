Spülmaschine, Scheibenwischer, Wi-Fi: Viele Alltagsgegenstände verdanken wir dem Erfindergeist mutiger und kluger Frauen. Doch Pionierinnen wie Ada Lovelace oder Marie Curie stehen oft im Schatten von Männern. Zeit, das zu ändern!
Ohne den Erfindergeist mutiger Frauen sähe unser Alltag heute gänzlich anders aus, denn wir müssten auf Annehmlichkeiten wie die Spülmaschine, die Gasheizung oder komplexe Computerprogramme verzichten. Dennoch stehen viele Wissenschaftlerinnen und Pionierinnen bis heute unberechtigt im Schatten ihrer männlichen Zeitgenossen, obwohl ihre bahnbrechenden Entdeckungen das Fundament unserer Gesellschaft bilden.