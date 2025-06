1 Weltweit sind laut dem neuen Bericht rund 122 Millionen Menschen auf der Flucht. Foto: Jeremias Gonzalez/AP/dpa

Der neue Weltflüchtlingsreport ist erschienen. Er zeigt: Deutschland sollte nicht aufgeben, Fluchtursachen zu bekämpfen, meint Hauptstadtkorrespondentin Rebekka Wiese.











Link kopiert



Wenn in Deutschland über Flucht und Migration gesprochen wird, dann geht es dabei meistens um das, was hier im Land passiert – oder an seinen Grenzen. Es geht oft um Zurückdrängung und Abschreckung. Und selten um die Frage, was man tun könnte, damit Menschen gar nicht erst ihr Land verlassen müssen.