Welterbe: Schweizer Jodeln soll Kulturerbe der Menschheit werden

Was fällt den meisten Menschen zur Schweiz ein? Berge, Käse, Uhren, Taschenmesser, Schokolade. Und das Jodeln. Das soll jetzt eine besondere Anerkennung erfahren.
Genf - Für unzählige Schweizer gehört das Jodeln zum Leben wie der Käse und die Schokolade. Diese Tradition soll nun geadelt werden, mit einer Anerkennung als Kulturerbe der Menschheit. Darüber befindet ein Ausschuss der UN-Organisation für Bildung, Wissenschaft und Kultur (Unesco) bei einer Sitzung in Neu-Delhi. Die Entscheidung fällt bis zum 13. Dezember.