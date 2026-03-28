Weltenbummler und Reisebuchautor: „Ich bin allergisch gegen Alltag“ – Fellbacher sucht extreme Abenteuer

Der Reisebuchautor Thomas Bauer aus Fellbach hält es nie lange an einem Ort aus. 48 Länder hat er schon bereist – zuletzt radelte er 550 Kilometer über fünf philippinische Inseln.

Nach der Reise ist vor der Reise – diese Philosophie verfolgt Thomas Bauer nun schon etliche Jahre. Er hat sich meist noch nicht mal richtig von der letzten Tour erholt, da geht der 49-Jährige schon mit der Planung des nächsten Trips in die heiße Phase. Es gibt sie zwar, die Momente, in denen sich der Weltenbummler aus Fellbach fragt, warum er sich immer wieder so quält – aber lange hält das nicht an.

„Ich denke dann schon mal kurz, dass ich jetzt auch gemütlich daheim auf der Couch sitzen könnte, aber dann ist es auch wieder rum. Schließlich suche ich unterwegs ja das Gesamtpaket, da wären nur schöne Erlebnisse doch auch nichts.“ Für diese positive Einstellung wird der Fellbacher regelmäßig belohnt – mit besonderen Begegnungen, spektakulären Naturschauspielen, durch Abenteuer und Grenzerfahrungen und vor allem dadurch, dass sich der Reisebuchautor, der in Shows von seinen Erlebnissen erzählt, bei diesen Reisen selbst besser und anders kennenlernt, als das im Alltag wohl je möglich wäre.

Thomas Bauer hat bereits 48 Länder bereist

Und er kam schon ordentlich herum. Laut Homepage war er bereits in 48 Ländern unterwegs. Luxus? Fehlanzeige! Dafür aber tiefgreifende Erlebnisse, Begegnungen und Abenteuer. Die Kehrseite der Medaille: Er lässt seine Familie in regelmäßigen Abständen allein – aber die hält ihm den Rücken frei. Und nun hat er es schon wieder getan: Der 49-Jährige war auf den Philippinen und ist in dem südostasiatischen Land 550 Kilometer über fünf der mehr als 7000 Inseln geradelt. „Auf den Camotes, den ,Süßkartoffel-Inseln’, habe ich mich auf mein Mountainbike geschwungen. Radfahren auf den Philippinen, das ist noch immer eine ungewöhnliche Kombi“, sagt Bauer und fügt hinzu, dass eigentlich viel dafür spreche, die Inseln mit dem Rad zu entdecken. „Die Bedingungen sind gut. Und fast immer rauscht der Pazifik ganz in der Nähe.“

Thomas Bauer erinnert sich an Weite, Platz und Ruhe. „Keine Spur von Aggressivität wie in manch anderen Ländern“, sagt der 49-Jährige. Erst auf der deutlich größeren Insel Bohol sei es auf den Straßen mitunter etwas eng geworden. Thomas Bauer war mit einem Guide unterwegs, der die Truppe antrieb. Er ließ sich mitreißen und nahm die Umgebung in sich auf. Oft ging es direkt am Pazifik entlang. „Die Kombi aus Stränden, aufragenden Palmen und dem Wellenspiel des Ozeans dürfte kaum zu toppen sein.“ Die Lust, in regelmäßigen Abständen aus dem Alltag auszubrechen und solche Kontraste zu erleben, treibt ihn an. „Irgendwie bin ich allergisch auf zu viel Alltagsroutine.“

Deshalb hat er auch eine Tour durch die Schweiz unternommen, auch wenn er selbst sagt: „Für einen Abenteurer ist kaum ein Reiseland so unsexy wie die Schweiz. Man punktet nicht, wenn man erzählt, dass die nächste Tour nach Bern geht.“ Doch Thomas Bauer wäre nicht Thomas Bauer, wenn er in dem Ganzen nicht doch etwas Abenteuerliches eingebaut hätte: die Idee, den längsten innerhalb der Schweiz verlaufenden Fluss Aare entlangzuschwimmen. Über 200 Kilometer – Herausforderungen in eisigen Wassern.

Der Ganzkörper-Neoprenanzug hilft gegen die Kälte, saugt sich aber voll

Im Brienzersee und im Thunersee kam die Aare vorerst zur Ruhe. „Diese Seen der Länge nach zu durchschwimmen, gehörte zu den schwierigsten Unterfangen meiner Tour“, sagt der 49-Jährige und erinnert sich, dass sein Ganzkörper-Neoprenanzug zwar gegen das 17 Grad kalte Wasser half, sich aber vollsaugte. „Zwischen Thun und Bern dann das Gegenteil: Ein Hochwasser sorgte dafür, dass die Aare mit bis zu 14 Stundenkilometern floss. Kurz vor Bern schob mich die Aare mit zwölf Stundenkilometern an den Gebäuden der Stadt vorbei.“ Es war nicht immer leicht für den erfahrenen Schwimmer. Letztendlich hat er dann aber allen Widrigkeiten zum Trotz die Herausforderungen schwimmend gemeistert und wurde einmal mehr für das Verlassen der Komfortzone belohnt.

Andere Länder, andere Sitten und ganz andere Fahrzeuge – Thomas Bauer hält seine Reisen in Fotos und Büchern fest. Foto: privat

Natur pur und viele neue Herausforderungen gab es für den 49-Jährigen auch bei seiner Kanutour von den Pyrenäen nach Bordeaux. Bauer paddelte die Garonne entlang – obwohl man ihm mehrfach abriet; zu launisch und ungestüm sei der Fluss für ein Paddelboot. Und tatsächlich riss ihn die Garonne gleich mit. Einmal kenterte Thomas Bauer deshalb auch spektakulär. Die Leere aus dem Ganzen: Ein anderes, leichteres Kanu musste her. „Damit bin ich mit meinem Freund erfolgreich in Toulouse eingefahren. Dort trennten sich unsere Wege und nun war ich komplett auf mich gestellt.“

Der 49-Jährige kann malerische Landschaften erleben, aber er kommt auch immer wieder an seine Grenzen und darüber hinaus. Foto: privat

Im Wasser klappte alles – die wahren Schwierigkeiten begegneten Thomas Bauer an Land. „Wie oft habe ich das Kanu Böschungen hinaufgeschleift und hinuntergeschubst.“ 150 Kilometer vor der Küste hätte dann eine wesentlich größere Kraft das Kommando übernommen: „Zweimal täglich zog der Atlantik an den Wassern der Garonne, dann wieder drückte er sie zurück, wodurch sich die Fließrichtung umkehrt. Ich tat gut daran, im richtigen Zeitraum unterwegs zu sein“, sagt Thomas Bauer, der am Ende Hilfe von Einheimischen bekam und mit allerletzter Kraft Bordeaux erreichte. „Ich verdoppelte am Ende mein Tempo und bewies, die Garonne ist doch befahrbar.“

Auf solchen Touren ist der 49-Jährige oft allein. „So gibt es keine Ablenkungen, aber es muss natürlich alles gut geplant sein, damit nichts passiert.“ Wenn er von so einer intensiven Reise zurück ist, lebt er bewusst den Alltag mit den Kindern – aber natürlich nicht ohne den nächsten Trip im Kopf zu haben. Bereits Ende April wird er wieder starten. Es geht zu den Komodo-Waranen auf die Insel Komodo mit dem Kajak. „Mich zieht ein naiver Entdeckermut hinaus. Ich nehme Risiken in Kauf und mache mir meistens erst unterwegs Gedanken.“ Bisher hat es immer geklappt und ihm tolle Erfahrungen beschert.

Info

Auf seiner Homepage https://neugier-auf-die-welt.de/ gibt Thomas Bauer weitere Infos zu seinen Reisen, Büchern sowie anstehenden Trips und Veranstaltungen.

Thomas Bauer – Reisebuchautor der besonderen Art

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Auf seiner Homepage https://neugier-auf-die-welt.de/ gibt Thomas Bauer weitere Infos zu seinen Reisen, Büchern sowie anstehenden Trips und Veranstaltungen.



