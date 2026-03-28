Weltenbummler und Reisebuchautor: „Ich bin allergisch gegen Alltag“ – Fellbacher sucht extreme Abenteuer

Der Reisebuchautor Thomas Bauer aus Fellbach hält es nie lange an einem Ort aus. 48 Länder hat er schon bereist – zuletzt radelte er 550 Kilometer über fünf philippinische Inseln.
Nach der Reise ist vor der Reise – diese Philosophie verfolgt Thomas Bauer nun schon etliche Jahre. Er hat sich meist noch nicht mal richtig von der letzten Tour erholt, da geht der 49-Jährige schon mit der Planung des nächsten Trips in die heiße Phase. Es gibt sie zwar, die Momente, in denen sich der Weltenbummler aus Fellbach fragt, warum er sich immer wieder so quält – aber lange hält das nicht an.