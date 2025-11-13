Weltdiabetestag am 14. November: Wie Übergewicht und Diabetes zusammenhängen - und was dagegen hilft

Mit fast sieben Millionen Betroffenen ist Diabetes eine der großen deutschen Volkskrankheiten - und hängt eng mit Übergewicht zusammen. Die gute Nachricht: Wer abnimmt, kann auch das Risiko von Diabetes reduzieren oder sogar den Krankheitsverlauf stoppen.
Rund sieben Millionen Menschen in Deutschland leben mit Diabetes, die meisten davon mit Typ-2-Diabetes, der sich meist erst im Laufe des Erwachsenenlebens entwickelt. Einer der größten Risikofaktoren für diese Form der Krankheit ist starkes Übergewicht: Etwa 80 bis 90 Prozent der neu erkrankten Menschen leben laut Studien mit Adipositas oder Übergewicht. Doch die gute Nachricht lautet: Mit sinkendem Gewicht sinkt nachweislich auch das Risiko für Typ-2-Diabetes - und eine schon aufgetretene Erkrankung mit überhöhten Blutzuckerwerten kann sich so weit zurückbilden, dass keine Medikamente mehr notwendig sind.