Weltdiabetestag 2025: Experten geben in Stuttgart Infos zu Diabetes

Immer mehr und immer jüngere Menschen erkranken an Diabetes. Infos und Hilfe bekommen Betroffene und Interessierte am 14. November in Stuttgart im Haus der Wirtschaft.
Diabetes ist längst eine Volkskrankheit. Gut neun Millionen Menschen sind in Deutschland betroffen, etwa eine Million davon in Baden-Württemberg – Tendenz steigend. Unter anderem erkranken immer mehr Jüngere. Ärzte sowie Apotheker müssen sich bei der Versorgung zunehmend auf Herausforderungen einstellen, etwa auf Medikamentenengpässe.