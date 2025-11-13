Weltdiabetestag 2025: Experten geben in Stuttgart Infos zu Diabetes

Immer mehr und immer jüngere Menschen erkranken an Diabetes. Infos und Hilfe bekommen Betroffene und Interessierte am 14. November in Stuttgart im Haus der Wirtschaft.

Diabetes ist längst eine Volkskrankheit. Gut neun Millionen Menschen sind in Deutschland betroffen, etwa eine Million davon in Baden-Württemberg – Tendenz steigend. Unter anderem erkranken immer mehr Jüngere. Ärzte sowie Apotheker müssen sich bei der Versorgung zunehmend auf Herausforderungen einstellen, etwa auf Medikamentenengpässe.

Vorträge und Beratung in Stuttgart zu Diabetes

Von 16 bis 19 Uhr haben Patientinnen und Patienten ebenso wie Diabetesprofis und alle Interessierte Gelegenheit, sich im Bertha-Benz-Saal in der Willi-Bleicher-Straße 19 umfassend zu informieren.

Geplant sind unter anderem Ernährungsberatung, Diabetesberatung sowie Vorträge, etwa zu den Themen Abnehmspritzen, Digitalisierung und Medikamentenengpässe. Als Partner der ADBW mit dabei sind die Landesapothekerkammer Baden-Württemberg, der Sozialverband VdK Baden-Württemberg und der Verein Diabetiker Baden-Württemberg (DBW).