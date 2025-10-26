Weltcup-Start in Sölden: Ski-Star Odermatt gewinnt turbulenten Saisonauftakt

Wind, Nebel, Schneefall: Beim Riesenslalom in Sölden ist alles dabei. Der Schweizer Topfavorit rast zum Sieg, ein Deutscher verpasst nur um Haaresbreite die Top Ten.
Sölden - Der Schweizer Ski-Star Marco Odermatt ist trotz Wetterkapriolen mit einem Sieg in die neue Saison gestartet - ein deutsches Trio raste in die Top 20. Odermatt, zuletzt viermal in Serie Gesamtweltcupsieger, gewann den Riesenslalom in Sölden vor dem Österreicher Marco Schwarz und Atle Lie McGrath aus Norwegen. Anton Grammel fuhr als bester Deutscher auf Rang elf.