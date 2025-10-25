Weltcup-Start in Sölden: Scheib feiert Heimsieg bei Ski-Auftakt - Dürr beste Deutsche

Julia Scheib sorgt beim alpinen Saisonstart in Tirol für eine Überraschung und lässt die Österreicher jubeln. Mikaela Shiffrin verpasst das Podest knapp. Die Deutschen landen außerhalb der Top Ten.
Sölden - Skirennfahrerin Julia Scheib hat beim Saisonauftakt in Sölden für einen österreichischen Heimsieg gesorgt - das deutsche Team indes die Top Ten verpasst. Lena Dürr belegte beim Riesenslalom auf dem Rettenbachferner den 14. Rang. Emma Aicher, deren große Stärken ohnehin in anderen Disziplinen liegen, musste sich nach zwei durchwachsenen Fahrten mit Platz 28 begnügen.