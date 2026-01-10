Ramona Hofmeister ist nach langer Zwangspause zurück - und wie. Die viermalige Gesamtweltcupgewinnerin fährt in der Schweiz auf Anhieb zum Sieg. Damit knackt sie auch die nationale Olympia-Norm.
Scuol - Deutschlands Top-Snowboarderin Ramona Hofmeister ist mit einem Sensationssieg in den Weltcup zurückgekehrt. Die Oberbayerin gewann bei ihrem Comeback nach dreieinhalbmonatiger Verletzungspause den Parallel-Riesenslalom im schweizerischen Scuol. Im Finale besiegte sie die Italienerin Elisa Caffont. Hofmeisters Teamkollegin Melanie Hochreiter wurde Dritte.