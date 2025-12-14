1 Mit der Staffel enden die Männer-Wettbewerbe in Hochfilzen. Foto: Matthias Schrader/AP/dpa

David Zobel sorgt für eine Strafrunde, aber auch seine Teamkollegen haben am Schießstand Probleme. Im Kampf um den Sieg spielen die deutschen Biathleten so keine Rolle.











Link kopiert



Hochfilzen - Nach Problemen am Schießstand hat die deutsche Biathlon-Staffel der Männer zwei Tage nach dem ersten Karriere-Podest von Philipp Horn einen leichten Stimmungsdämpfer hinnehmen müssen. David Zobel, Philipp Nawrath, Philipp Horn und Justus Strelow belegten in Hochfilzen nach 4 x 7,5 Kilometer den fünften Platz. Beim Saisonauftakt in Schweden landete Deutschland noch einen Rang weiter vorn.