Weltcup: Laura Nolte gewinnt auch zweiten Zweierbob-Weltcup souverän

2 Laura Nolte und Deborah Levi gewinnen auch den Zweierbob-Weltcup in Innsbruck/Igls. Foto: Matthias Schrader/AP/dpa

Die Peking-Olympiasiegerinnen Laura Nolte und Deborah Levi sind im Zweierbob das Maß der Dinge. Am Start top, in der Bahn tadellos. Auch Kim Kalicki fährt trotz Handverletzung solide.











Innsbruck - Die Peking-Olympiasiegerinnen Laura Nolte und Deborah Levi fahren derzeit im Zweierbob in einer eigenen Liga. Nach ihrem Auftaktsieg auf der neuen Olympia-Bahn in Cortina d'Ampezzo war das Duo auch auf der umgebauten Bahn in Innsbruck/Igls nicht zu stoppen. Mit jeweils Startbestzeiten und zweimal Bahnrekord (53,73 Sekunden) verwiesen sie mit 0,41 Sekunden Vorsprung die Amerikanerin Kaysha Love, die mit Sylvia Hoffman fuhr, auf Rang zwei.