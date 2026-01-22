Viele Top-Athleten lassen die Station in Nove Mesto aus. Eric Perrot nicht. Der Franzose gewinnt - und untermauert seine Medaillenambitionen bei Olympia. Auch deutsche Starter lassen aufhorchen.
Nove Mesto - In Abwesenheit vieler Olympia-Starter hat Weltcup-Rückkehrer Roman Rees zum Auftakt der Biathlon-Generalprobe für die Spiele in Italien aus Sicht des Deutschen Skiverbandes für eine Top-Ten-Platzierung gesorgt. In einem verkürzten Einzelrennen über 15 Kilometer belegte der 32-Jährige nach nur einem Fehlschuss als bester DSV-Athlet den siebten Platz. In diesem Winter war er bislang nur im zweitklassigen IBU-Cup zum Einsatz gekommen.