Weltcup in Oberhof: Grotian und Strelow bei Biathlon-Heimspiel auf Rang drei

Lange sieht es so aus, als wäre der erste Sieg nach dem Jahreswechsel drin. Für das deutsche Mixed-Duo reicht es in Oberhof am Ende aber nur zu Platz drei.











Oberhof - Selina Grotian und Justus Strelow haben dem deutschen Biathlon-Team beim Heim-Weltcup in Oberhof den ersten Podestplatz des neuen Jahres beschert. In der Single-Mixed-Staffel schaffte es das Duo auf Platz drei. Grotian und Strelow leisteten sich in Thüringen insgesamt elf Nachlader, vermieden aber eine Strafrunde. Den Sieg sicherte sich überraschend Finnland vor Frankreich, Deutschland hatte 24,9 Sekunden Rückstand auf die Spitze.